La contorsionista de ShowMatch, sufrió un terrible accidente

Belén Pouchan, la contorsionista de ShowMatch, se accidentó con el auto de su novio en el barrio de Parque Chas. Según informó Teleshow, sintió un sorpresivo impacto de otro vehículo que le provocó varias lesiones. La salvaron el cinturón de seguridad y el airbag.





"Yo estaba terminando de pasar la calle, y se ve que el auto que venía tampoco me vio, pero no me vio para nada porque me chocó muy fuerte, me agarró desprevenida porque ni siquiera lo vi venir", comenzó relatando.





"Me fui contra la ochava, pero por suerte reaccioné rápido, puse el freno de mano una vez que ya me habían chocado y eso evitó que sufriera un impacto más fuerte luego de ser embestida por el otro auto. Estaba re asustada, me bajé, tenía sangre en la cara, me vi la mano y la tenía abierta", agregó.

La bailarina fue al hospital y le dieron tres puntos en la mano lastimada. "Son cosas que pasan, y a veces no dependen de uno, por eso también tomé conciencia que es bueno tener siempre el cinturón de seguridad. Nunca sabés cuando te puede agarrar desprevenido, porque yo ni siquiera vi el auto ni escuché un ruido de freno, ni siquiera el auto frenó porque directamente me llevó puesta. Fue muy de sorpresa, no me lo esperaba, hay que estar muy preparado, manejar con mucha cautela", concluyó.





Tn.com.ar