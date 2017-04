La cuñada sexy de Pampita tiene 17 años y ya genera pasión de multitudes

Carolina Pampita Ardohain ha sido cuidadosa con su vida privada de los medios de comunicación. Su hermano, Guillermo, se mantuvo lejos de la exposición pública pero fue conquistado por Victoria Garay, una diosa de apenas 17 años.





"Estoy súper enamorada y contenida sentimentalmente: es mi primer novio 'oficial'. Hace un año que estamos saliendo pero cuatro meses que estamos de novios. Me entiende, aguanta mis caprichos y me contiene, me siento súper bien", contó Garay a Teleshow.