La desgarradora reacción de los hijos de Yanina Latorre

Yanina Latorre charló de todo con Moria Casán en su programa radial, donde profundizó por primera vez sobre la situación en la que se encuentra luego de que estallara el escándalo entre su marido, Diego Latorre y su supuesta amante, Natacha Jaitt.





"A mí lo que me molesta es la falta de respeto, la falta de códigos, la traición barata", tiró. En ese momento, Moria acotó: "La torpeza en cómo meten los cuernos".





Yanina intentó cortar el tema y dijo: "Tampoco quiero pensar en eso ahora, yo te digo la verdad, yo todavía no hablé con Diego, yo no estoy en un buen momento, tuve que mantener la cabeza fría, el domingo cuando me enteré de esto tenía a mis dos hijos ahí".





La panelista, publica Diario Veloz, se refirió además a quienes se alegran por lo que le está pasando y contó cómo es su modo de dar las noticias difíciles de otras personas: "Cuando yo conté lo de Cubero, él ya lo sabía y estaba diciendo en nuestro programa que se separaba. Yo hablo cuando el hecho está consumado, desde el humor y la ironía. Conté el motivo, no es que yo desde una semana antes dije que se estaba comiendo un cuerno. Como yo voy al frente la gente piensa que lo digo desde la maldad. A mí no se me ocurriría pasar un video de un matrimonio consolidado, como (Guillermo) Andino y su mujer, por ejemplo. Yo me río primero de mí, me digo vieja, me digo primero cornuda".





"Yo tengo que pensar ahora qué voy a hacer con mi vida, el problema es que yo tengo dos criaturas, el problema es que yo tampoco puedo dejarlo tirado en la calle, Diego es un tipo más inmaduro que yo y necesita que lo sostenga, y él es el padre de mis hijos y ahora hay que mantener la cabeza fría para acomodar todo. Cuando uno tiene un proyecto de vida de 23 años, no es de un día para otro que se deshace", señaló Yanina.





"Yo todavía estoy caliente, todavía estoy enojada, no la estoy pasando bien, estoy ensayando, no falté a mi trabajo, hoy voy a ir a la sentencia, le estoy poniendo toda la buena voluntad del mundo, vi a mis hijos llorar de rodillas, no me quiero quebrar, no es fácil lo que estoy viviendo", contó.





Moria le preguntó a Latorre si estaba enterada de la situación que vincula a su marido con Natacha Jaitt, y Yanina respondió: "Nada sabía, te lo juro que no me lo imaginé ni lo sospeche, porque si es que pasó, porque mi marido niega, porque hay cosas que cierran, hay cosas que no cierran. Todo esto si pasó fue hace meses, no es de ahora, esos chats son de febrero o de marzo, es un poco todo raro. Hay un montón de condimentos que pueden ser ciertos y otros que no, pero no me interesa. No quiero entrar en la carnicería, yo sigo con mi vida, no sirvo para quedarme en una cama".