La drástica decisión que tomó Rial respecto de su muerte

Hay temas que son muy complejos de hablar. Pero una buena decisión, comunicada a tiempo, ahorra dolores de cabeza o evita remordimientos a futuro. Así lo pensó Jorge Rial , quien en Intrusos (América, a las 13) contó que tomó una determinación en caso de que transite una situación similar a la de Guillermo Bredeston, quien está postrado en una cama y su vida sólo continúa gracias a la asistencia de un respirador artificial.





"Los médicos dicen que su estado es irreversible. Pero yo soy creyente y sólo espero que Dios tome una determinación. Dios es quien te da la vida y quien te la saca", decía Nora Cárpena en una conmovedora charla a corazón abierto.





Después de aquella polémica frase que la actriz dijo en la tapa de la revista Pronto con respecto a que "Si Guillermo pudiera tomar una decisión, no querría seguir viviendo así", se instaló un debate acerca de la eutanasia.





Allí fue donde Rial tomó coraje y contó una experiencia personal, y marcó las diferencias entre eutanasia y encarnizamiento médico. "Hace unos meses firmé ante mis abogados y escribano que le quiero sacar a mis hijas la responsabilidad de tener que tomar una determinación tan dura".





Ante la sorpresa de todos en el estudio explicó que "Una cosa es la eutanasia y otra cosa es no pedir una ayuda extra. Lo que yo pedí es eso, que si ya no hay posibilidades, que no me sigan asistiendo. Cuando arranque todo esto, no permitan... Si ven que es irreversible, no me ayuden más mecánicamente", cerró. Y volvió a aclarar que lo hizo para evitar que sus hijas o la gente que lo quiera tuviera que tomar una determinación semejante.