La dura confesión de Lourdes Sánchez

Llegó a Showmatch como bailarina. Allí encontró el amor de su vida y se convirtió en madre. Además, cumplió el sueño de un programa infantil propio. Nadie puede dudar que Lourdes Sánchez atraviesa un momento increíble. Sin embargo, su vida no siempre fue perfecta y en "Sin Filtro" confesó que tuvo una infancia dura.





"Sufrí Bullying cuando era chiquita", manifestó la bailarina en el ciclo de Facebook de eltrece, que conduce Flor Vigna.





"En baile clásico es fundamental que vos metas la cola. Yo naturalmente tengo un problema congénito que me hace tener la cola parada. Me señalaban por eso y se me reían. Así que no quise ir más a danza, pero la maestra me fue a buscar porque me veía muchas condiciones", manifestó. "Los chicos, a veces son muy crueles", agregó.





La sonrisa es una marca registrada de Lourdes y tal vez refleja la plenitud de haber logrado todo lo que se propuso, tras pasar una infancia dura. "Cuando tenía siete años tuve un problema muy grave de salud. Fue algo bastante importante que me pasó. Tenía que venir a Buenos Aires tres veces por semanas al Garraham", confesó.

Confesiones de Lourdes Sanchez El trece tv



La pareja del Chato Prada también habló de los sacrificios que significa una profesión como la de Bailarina y sobre todo llegar desde una provincia (nació en Corrientes) a Buenos Aires. "Era muy ingenua y me costó".





"Las bailarinas clásicas somos muy disciplinadas y muy sufridas. El 'NO PUEDO' no existe. Nos paramos en punta de pie, es antinatural. No ir a cumpleaños de 15 porque al otro día no tenía clases", recordó.





REGRESO AL BAILANDO 2017





Respecto a su regreso al Bailando, la conductora contó una anécdota relacionada con su bailarín. "Cuando hice el casting, miré al chico que era mi compañero y le pregunté: '¿vos sabés hacer turcos?' Y él me dice: 'yo estoy con Julio Bocca'. Y era Gabo (Usandivaras)", dijo entre risas.





Lourdes pasó por Sin Filtro y mostró una historia desconocida. Sin dudas, dejó su huella.





ElTrece