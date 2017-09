La emotiva carta "de otra mamá" a la que Pampita le puso me gusta en Twitter

Este viernes 6 de septiembre se cumplen cinco años del peor día en la vida de Carolina "Pampita" Ardohain (39), cuando debió afrontar la inesperada muerte de su hija Blanca Vicuña de apenas 6 años. Atravesada por el dolor de la pérdida, la modelo vivió el trágico aniversario con gran entereza, y si bien no hizo ningún comunicado escrito, se apoyó en los gestos de sus seguidores en Twitter.





Entre los varios me gusta a las muestras de fuerza, hubo un texto que se destacó por sobre el resto. Fue un tweet dentro de una foto que le dedicó una usuaria, quien aclaró: "Con todo el amor @pampitaoficial , de otra mamá".





A continuación, el texto que conmovió a Pampita: "Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy o mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos. En forma de personas, de agua, de piedra, flor y tierra, o lluvia y cielo. Sólo pensar que voy a verte de algún modo, en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte. Te llevo en mi alma".





Por otra parte, el viernes Pampita y Benjamín Vicuña se reunieron junto a sus otros hijos para homenajear a Blanquita con una misa, como ya es una tradición en cada aniversario.