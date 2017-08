La empleada de los Latorre hundió a Diego: tuvieron sexo en la casa de Yanina

"No sabía que Diego iba a hablar, pero está bueno que salga a defenderse", dijo Soledad Estacul apenas fue consultada, aunque luego aclaró que no pudo ver el descargo de Latorre. SOLEDAD1.jpg

"Entré a trabajar como cualquier empleada y hubo un juego de seducción que se fue dando. Me fui sintiendo incomoda día a dia, a tal punto que le dije en la cara que no me estaba gustando. Le dije que iba a hablar con la señora, y me dijo 'no de ninguna manera, no vas a perder el trabajo por mi culpa, pensé que te gustaba el jueguito' ", contó la mujer.





Además, agregó que su vínculo con Latorre empezó de manera amable, pero que luego se transformó para mal: "Me empezó a hacer comentarios picaros que no me parecieron normales. Me ha dicho 'que carita de picara tenés', y obviamente que me gustaba, porque después venía, se exhibía, se sacaba la remera, por decirte algunas cosas y me fue llevando al juego ese perverso".

SOLEDAD2.jpg



Ante la pregunta de un panelista de Pamela a la Tarde, Soledad aseguró que Diego y ella concretaron en la casa familiar, en su cama. "Yo no salí a hablar para pegarle a el señor Latorre, sino porque me vincularon con Natacha y yo no tengo nada que ver con ella", aclaró.





Del mismo modo, sostuvo que después de que se dio a conocer la relación del ex futbolista con Natacha, entendió que la habían echado de su trabajo por lo que había pasado con su patrón.

SOLEDAD3.jpg



"Nadie me despidió, ellos se fueron de vacaciones, y le dije a Yanina a qué casa quería que fuera a trabajar, porque estaba en una de lunes a viernes y en otra el fin de semana, y nunca me contestó. Pasó una semana, dos, y nunca me respondían. Hablé con Diego y me dijo que Yani manejaba todo y que ella ya no me necesitaba. Nunca me contestaron una sola llamada", dijo enojada.

Finalmente, se quejó y aclaró que su trabajo era muy importante para ella, porque su propósito era irse a vivir a Chaco y que los Latorre en lugar de haberle comunicado su retiro, de un día para el otro ya no la llamaron más.





Diego Latorre decidió cortar con el silencio, y finalmente apareció en Intrusos para defenderse de todas las acusaciones que recibió en los últimos meses. Sin embargo, el relator de fútbol evitó hablar de las recientes declaraciones de una ex empleada doméstica que lo acusó de haberla secudido, y ahora la mujer salió a confirmar los hechos.