La ex amigovia de Facundo Moyano lo calificó en la intimidad: "En la cama le doy un..."

Días atrás, Celia Fuentes contó gentilmente cómo fue su vínculo sentimental con Facundo Moyano, cuando el diputado estaba de novio con Eva, cuando también coqueteaba con Susana Giménez y en el inicio del romance con Nicole.

"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", nos contó Celia, entre otras cosas.

Pero este miércoles, la modelo dialogó con Infama, además de repetir las declaraciones que realizó para este medio, la bella rubia le respondió a Ventura sobre su intimidad sexual con Moyano.

"Es una persona muy atractiva, no lo voy a negar", reconoció, entre risas. "Es de las personas con las mejor que lo he hecho. Le doy un 10 en la cama. Yo no tengo nada contra él, pero me molesta que se rían de mí y me hagan daño", concluyó Celia.

¿Qué puntale le dará Nicole? ¿Alguien se atreverá a preguntarle?





