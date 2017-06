La foto del Pelado López a su novia Jujuy, ¿hay casamiento?

El martes por la tarde, Sofía "Jujuy" Jiménez publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella vestida de novia en una producción fotográfica que realizó hace un tiempo.





Guillermo López: "¿Cómo me ves?", le dijo junto a varios emoticones que dejaban ver las ganas de Jujuy por casarse. Pero al final del texto, le envió una indirecta a su pareja: "", le dijo junto a varios emoticones que dejaban ver las ganas de Jujuy por casarse.





Embed El placer de trabajar para @revistanubilis . Gente que hace las cosas con mucho amor, para personas que están celebrando el amor Cc: @meyfelgueras ¿Cómo me ves @peladocqcok ? Una publicación compartida de Sofi Jimenez (@sofijuok) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 2:45 PDT

El Pelado López cazó la indirecta y subió la misma imagen junto al siguiente texto: "Me levanté pensando en esta foto y la verdad dan ganas. ¿Vos qué decís?". cazó la indirecta y subió la misma imagen junto al siguiente texto:





Embed Me levante pensando en esta foto y la verdad dan ganas.. @sofijuok vos q decis? Jaja ❤️ Una publicación compartida de @peladocqcok el 13 de Jun de 2017 a la(s) 5:16 PDT





PrimiciasYa se comunicó con Sofía sobre la posibilidad de una boda: "Respecto a la foto, en realidad la subí yo a mi cuenta de Instagram, de una producción que hice para una revista de novias, me parecía súper linda y a modo de broma, de chiste, lo etiqueté para ver como me veía con el vestido". se comunicó consobre la posibilidad de una boda: "





Amplió: "Guille me retrucó y además de responderme en el posteo, al otro día se levantó subiendo esa foto y escribiendo lo que escribió. Nos amamos mucho, nos elegimos todos los días. No es una propuesta formal de casamiento, siempre hablamos y nos imaginamos ese día pero no hay nada real ni concreto. Pero fue un juego virtual, no más que eso".





De esta manera, Jujuy echó por tierra los rumores de una boda, al menos en el corto plazo.