La habitación de Walter Olmos escondió un secreto durante 10 años

Su talento lo llevó a escalar rápidamente y muchos los calificaron como el sucesor de Rodrigo, El Potro. Se transformó en uno de los artistas más importantes de la época y, sobre todo, uno de los que más gente llevaba a los boliches. Tenía todo lo necesario para seguir haciendo historia, pero la muerte lo sorprendió el 8 de septiembre de 2002.

La versión oficial indica que Walter se quitó la vida en la habitación de un hotel jugando a la "ruleta rusa". Se disparó en la cabeza con un arma calibre 22. Sin embargo, la familia no está convencida de la hipótesis de la policía y cree que hubo una mano negra. El misterio sigue sin develarse.

Noemí, su mamá, decidió que el cuarto de su hijo quedara intacto. Durante años se mantuvo así, hasta que un día de mucha tristeza, la hermana del cantante decidió entrar y encontró algo inesperado que cambió su vida.

- Yo era muy chica, pero lo recuerdo de la mejor manera. Era muy inocente y no sabía qué estaba pasando. Pero todos estábamos con mi mamá en casa y justo se cortó la luz. Una vecina se acercó a preguntar qué había pasado con Walter y mi vieja no sabía nada. Esta señora le contó que, en la televisión, había visto que se había matado y fue un caos. La gente se empezó a acumular en la puerta de casa.

-Él estaba en el mejor momento de su carrera y pasaba mucho tiempo de gira. ¿Cómo era la relación con la familia?





- Walter era como un padre para nosotros. Siempre salió adelante para darnos lo mejor. Siempre fuimos muy humildes y eso nunca lo perdimos, él era muy sencillo. Nos ayudó hasta el último día, estuvo presente en todo momento.





-¿Cómo viven esta fecha tan especial?





- Siempre para el cumpleaños y el día de su muerte hacemos una misa en la Catedral de la Virgen del Valle. Estamos todos muy unidos y no hay día en el que no nos preguntemos por qué no está más con nosotros.