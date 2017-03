La hermana gemela de Mirtha confesó algo que nadie sabía

Goldie Legrand es la hermana gemela de Mirtha Legrand y son muy unidas. En todo evento se las ve juntas, pegadas casi. Sin embargo, sostuvo que no iría al programa de su tan aclamada hermana.





Silvia "Goldie", publica TKM, hizo una extraña entrevista con Informadísimos, en Magazine, con Carlos Monti. Allí, confesó que varias veces los productores la invitaron al ciclo histórico de su hermana, pero ella se negó siempre.





"No iría a la mesa de Mirtha. Me lo propusieron, pero no, yo ya estoy retirada. Sería lindo los tres hermanos, José también, pero yo no voy a ir", aseguró, contundente.





"Una cosa es una fotografía cuando vas al cumpleaños de Mirtha y otra cosa es estar sentada en una mesa tres horas. "¿Vos le tenes miedo a Mirtha, le tenes miedo a tu propia hermana?", indagó Carlos Monti, a la señora.





"No me hagas reír Carlitos. No, no le tengo miedo a Mirtha. Ella conoce tanto de mi vida como yo de la suya. Le preguntaría si está feliz. Ahora la noto bien, muy feliz, ya han pasado mucho años de la muerte de Daniel Tinayre y está en una meseta de felicidad", concluyó.