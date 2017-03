La hija de Eminem la rompe en las redes sociales

No son pocos los que conocieron a Hailie Scott a través de canciones de Eminem como Mockingbird, When I'm Gone o Hailie's Song a fines de los '90. La hija del rapero hoy tiene 21 años, estudia psicología en la Universidad de Michigan y se convirtió en una celebridad de Instagram (300.000 seguidores) gracias a su belleza y carisma.





Hailie es la única hija de Eminem con Kim Mathers, quienes se casaron en 1999 y se divorciaron dos años después. "Mi madre y mi padre me han hecho la persona que soy y me han dado todo el apoyo para lograr lo que he logrado", declaró. "Son las personas más influyentes en mi vida".





Lejos de la música y la fama, la chica se muestra en las redes como una persona común, con su novio, sus amigas y sus mascotas. Se graduó en el instituto Chippewa Valley en 2014 con premio a la excelencia académica.