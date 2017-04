La lucha de La Tota Santillán: "Lo único que quiero es estar con mis hijas"

Después de publicar un emotivo mensaje en las redes sociales para poder ver a sus hijas, "La Tota" Santillán dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com.





Embed



"Recién el martes me dan a dar el lugar elegido por la jueza y en acuerdo entre las dos partes después de ocho meses impedirme ver a mis hijas", contó el conductor.





"Sol (ex mujer de Santillán) no se presentó a la audiencia, fue su abogado, un soberbio. La jueza le impuso multa cuando no me avisaron que mi hija fue operada y tuve que enterarme por la obra social", añadió.