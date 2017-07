La modelo argentina que confesó haber estado internada en un psiquiátrico y tiene miedo de volver

Sabrina Sabrok dice padecer de personalidad múltiple: "Sufro de paranoia, tengo personalidades múltiples, voy con muchos psiquiatras para estar bien, y siento que el personaje que creé es mi personalidad más loca, la más tranquila es Lorena, que es mi verdadero nombre", le contó al Diario Basta, periódico digital de la Ciudad de México

Desde pequeña la cantante vivió experiencias fuertes y estuvo encerrada en un manicomio: "De chica sí estuve en un manicomio, porque una vez mis papás me encerraron por rebelde; me esca­pé dos veces y no está chido, te dan pastillas que a la larga te vuelven loca", aseguró.

La polémica rubia quedó marcada por esas experiencias: "Lo que más me impactó es la gente que estaba en la lo­cura total, que no reconocía a nadie, perdían la memoria de todo; me impactó mucho, me dio miedo. Me decía a mí mis­ma que debía controlarme, ese fue el miedo que enfrenté y superé", reveló.

Sabrina ha logrado equilibrar sus problemas mentales a través del trabajo: "Lo mejor es canalizar esa locura que uno tiene a través del arte, de lo que a uno le gusta hacer; yo, por ejemplo, si no trabajo, no hago nada; me pongo loca, muy ansiosa", concluyó.

