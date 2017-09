La nueva etapa de Pico Mónaco: "No extraño el tenis porque fue una decisión que..."

En una entrevista exclusiva, Juan "Pico" Mónaco habló con PrimiciasYa.com y expuso las razones de su retiro del tenis.

El tandilense, de 33 años, anunció hace cuatro meses el final de su carrera como deportista, y detalló los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, así como todo lo que hace de ahora en más, como sus múltiples emprendimientos y dos programas de televisión.

"Yo internamente había tomado la decisión de dejar el tenis, siempre fui muy introvertido con mi vida privada fuera del ámbito deportivo y no quería vincular ambas cosas. Era muy profesional cuando jugaba al tenis, pero eso no quita que tenga una vida personal muy abierta", señaló la pareja de Pampita.

Embed





"Después lo que te da no jugar más al tenis y no tener esa responsabilidad en todo sentido, te libera de ciertas cosas o presiones de cuando estás jugando. Desde que estoy en pareja con Caro entiendo que estamos súper expuestos y por respeto a la prensa, trato de responder todas las preguntas que me hacen, me gustaría que sea como era antes y esquivar muchísimas preguntas y responder lo que yo tengo ganas. Hoy en día no lo veo de esa manera, antes me cuidaba mucho y cuidaba mi carrera profesional de tenis y no quería que se me desvíe", remarcó en cuanto a la exposición mediática que tiene actualmente.

Pico debutó hace dos meses con "Con amigos así", el ciclo que co-conduce en KZO, y ahora con "Por una moneda" junto al Pollo Álvarez los sábados a las 19, por El Trece.

"Ahora desde que estoy trabajando en la tele más me buscan los medios. Soy parte del medio, pero trato de perder mi esencia. Soy el Pico de siempre, el pibe de Tandil... A veces me hacen preguntas que son difíciles de responder pero trato de ser feliz", indicó.

Por último, al ser consultado si extraña el tenis, aseguró: "No extraño, para nada, porque fue una decisión que tomé con muchísimo tiempo y sabía que iba hacer el último año en competición. Disfruté muchísimo cada torneo que jugué, hasta el último partido que jugué, sabiendo que era mi despedida. Yo me fui a los 14 años de mi casa, competí hasta los 33, fueron casi 19 años de carrera continua. Si ahora estoy en televisión, es para divertirme. O sea no lo extraño al tenis, ahora estoy mucho más relajado y disfruto de esta nueva etapa".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino