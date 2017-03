La pícara confesión de Sabrina Rojas: "Cuando empezamos, Luciano fue mi amante"

Sabrina Rojas estuvo como panelista invitada en Los Ángeles de la Mañana y luego de asegurar que la historia de Fede Bal y Laurita Fernández ya la había aburrido, Ángel de Brito cruzó a la rubia con la bailarina.

"Vení, Laurita, te voy a enfrentar. Lo que yo digo, como espectadora, es que a mí me aburre que todos los días se hable de Fede y Laurita. Esta nota me entretiene más porque habla ella. Pero ya son como nombre y apellido: Fede y Laurita. Obviamente que si están hablando de ellos dos es porque garpan, no es culpa de ellos", arrancó la actriz.

Luego, Sabrina opinó con más profundidad sobre la relación de Laurita y Fede: "Mi sensación es la siguiente: para mí, mientras que fueron amantes, no me lo vas a reconocer, pero eso es lo que se dice, ahí hubo mucho fuego. Y hoy no te veo tan enganchada. El otro día te hicieron una nota en la que vos decías 'no sé si lo amo'. Eso me generó una duda, pensar que a estos chicos le atrae más lo que generan juntos que eso... Viste que cuando uno es amante genera otra cosa. Y después cuando blanqueás ya no es lo mismo. A mí me ha pasado. No fue en el caso del gordo", tiró.

Pero luego de estas declaraciones, la Rojas tuvo que contestar sobre su propia historia: "Fui amante del gordo, de mi marido. En realidad, él fue mi amante porque la que estaba en pareja era yo. Puede pasar que ahí estás prendido fuego y cuando blanqueas, ya fue... ¡Besito a mi ex!", concluyó Sabrina. ¡Terrible!

Mirá el video!

