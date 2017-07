A pocos días de que aparecieran una serie de fotos donde se lo ve al jugador Ricardo Centurión manipulando un arma, Sofía Clerici reabrió la polémica y ella misma subió una imagen similar a las redes, aunque más escandalosa.





En la foto se la ve a Clerici, ubicada en la parte trasera de un auto y besando un arma de forma muy provocativa. Como epígrafe, la modelo describió la foto con una frase: "Power is everything for me - El poder es todo para mí".