La reacción de Jorge Rial cuando una instagramer le pidió que vuelva con Loly Antoniale

Mientras se definen los proyectos, Rial se fue al exterior y se lo hizo saber a sus seguidores en Instagram:





Embed Hasta la vista, baby Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 5:29 PST



Hete aquí que una seguidora le pidió que vuelva con Loly Antoniale, una de sus dos parejas que tuvo tras la separación con Silvia D`Auro, y Rial no dudó ni un segundo en darle "like" (me gusta) a ese comentario.





Desde ya que la acción de Rial se presta a muchas especulaciones aunque por el momento no hay nada más que agregar al respecto.





rial-loly.jpg_1342858958.jpg_1342858958.jpg







Lo único que se puede decir es que ella se encuentra viviendo en Estados Unidos y que Jorge suele viajar seguido al país del norte. Nadie descarta un reencuentro. Quién dice... donde hubo fuego... el dicho ya todos lo conocemos.





loly antoniale.jpg



Jorge Rial decidió parar la pelota y tomarse unos días de descanso antes de encarar el año con todo ya que se analiza la posibilidad de que siga con "Intrusos", vuelva a la radio y haga un programa de tono político en tevé.