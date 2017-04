La reconciliación de Barbie Vélez con su hermano Gonzalo tras el saludo del adolescente a Fede Bal

Barbie Vélez y su hermano Gonzalo hicieron las paces luego de permanecer algún tiempo enemistados a raíz del saludo que el menor le envió a Fede Bal, en una de las imágenes que el actor había compartido en Instagram desde Las Vegas, ni bien había comenzado a salir con Laurita Fernández.

"Está en la edad del pavo, lo hizo porque Barbie no lo quiso llevar a la casa donde estaban los primos. A Barbie no le importó pero a mí sí, yo me enojé y me pidió disculpas de mil maneras", explicaba Nazarena en ese entonces.

Al parecer, aquel desliz de Gonza, provocó ciertos chispazos en la excelente relación que siempre mantuvo con Barbie. Pero ahora, las cosas parecen haber vuelto a su cause natural y los chicos se vuelven a mostrar como antes.

"Mi bebito más grande... Nos peleamos y nos amamos = hermanos", expresó la morocha en una imagen que compartió en Instagram.

"¡¡Hermana es... la que perdona, la que ama, la que reza por vos, la que te acompaña y, por más que te mandes mil y un cagadas con ella, te banca!! ¡Te amo @barbiepucheta y gracias por tu perdón y tu corazón bueno", correspondió Gonzalo.

Como era de esperarse, Nazarena Vélez se sintió dichosa al ver que enetre sus hijos vulve a reinar la paz y el amor: "Dios me dio la mayor felicidad y bendición con los hijos que puso en mi vientre, y que día a día, a pesar de las adversidades, me permite criar. Los amo fuerte @chinoagostinimusic @barbiepucheta. El amor, el perdón y el entendimiento. 'Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera' #orgullosadeserlamamá".

Embed Mi bebito más grande .. nos peleamos y nos amamos = hermanos ❤️ Una publicación compartida de Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 11:20 PDT

Embed Hermana es........la que perdona,la que ama,la que reza por vos,la que te acompaña y por más que te mandes mil y un cagadas con ella,te banca!!! Te amo! @barbiepucheta y gracias por tu perdón y tu corazón bueno! Una publicación compartida de Gonzalo (Chino) Agostini (@chinoagostinimusic) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 11:07 PDT

Embed DIOS me dio la mayor felicidad y bendición con los hijos que puso en mi vientre, y que día a día,a pesar de las adversidades,me permite criar ❤LOS AMO FUERTE❤ @chinoagostinimusic @barbiepucheta "El AMOR,EL PERDÓN Y EL ENTENDIMIENTO" "Los hermanos sean unidos,esa es la ley primera...." #orgullosadeserlaMama Una publicación compartida de Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 7:19 PDT