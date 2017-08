La Tota Santillán: "Le pedí a los policías que por favor me pegaran un tiro"

Pasó casi un mes y medio desde aquél episodio policial en el que La Tota Santillán terminó detenido por el presunto hurto en un comercio de Vicente López, que luego derivó en su posterior internación en una clínica de salud mental.





"Siempre pensé que todo era trabajar y que esto no me iba a pasar a mí. Y lamentablemente me pasó. Toqué fondo", aseguró el animador esta tarde en el programa de Mirtha Legrand.





"Al policía le dije que por favor me pegara un tiro, se los pedí a los 4 policías que me detuvieron", indicó sobre el momento en el que fue apresado.





"Decían 'miren a quién tenemos acá, a La Tota'. Yo saludaba igual a la gente, lo único fue que les pedí que me pegaran un tiro porque yo hace un año que estoy luchando por mis hijas y he perdido todo. Hoy hace un año que no las veo", remarcó.





Además, La Tota volvió a acusar a su exsuegro de ser el responsable de su caída en desgracia: "Lamentablemente él cree que el dinero lo puede todo y no es así. Yo se lo digo acá. Podría haber terminado hemipléjico", finalizó.