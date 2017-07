La violencia del fotógrafo de Cande Tinelli: "Te voy a dejar en bolsas de consorcio"

En cuanto a la fotografía, no me dejaba que me sacara fotos con otros colegas y yo accedía, pero en una oportunidad que acorde una sesión con un fotógrafo que respeto mucho, Bruno me llamó en medio de la sesión al son de que era 'una puta', que me regalaba.

Otra víctima: "Me fui a Río Negro para no verle la cara"

Lo conocí hace cuatro años aproximadamente. Siempre fue muy manipulador y juega con tu lado mas débil. Una tarde estábamos en su casa y ya la relación no daba para más. Yo me quería ir y no me dejaba salir de su casa y no era la primera vez que pasaba. No paraba de agredirme verbalmente diciéndome que era una puta, que iba a matar a mi familia. Ante esto, yo lloraba. Intenté agarrar las llaves que él tenía en su mano y me pegó un cabezazo que me dejo tirada en el piso. No supe que hacer, llamaba a mi mamá, en un acto reflejo de la niñez. Ante eso, agarró un cuchillo que tenía cerca y me dijo: "Decile a tu mamá que te venga a buscar en la calle, que te voy a dejar en dos bolsas de consorcio". Yo seguí llorando, sin saber que hacer.

VIOLENTODENUNCIA.jpg



Después de un rato se cansó y me dejó salir. Me fui corriendo y atiné a llevarme su gata, que la maltrataba. Después apareció en mi casa con la hermana y otra chica, las cuales me agredieron físicamente. Llegó la Policía y mi ex novio, que se enteró de la situación. Terminaron detenidos .Después de esa vez, fui a pedir una orden de restricción y me ahí me enteré que me había él denunciado a mi. Decidí, como una boluda, dejar todo ahí, rehacer mi vida, dejar a mi familia y amigos. Me fui al sur, a Río Negro. Él y la familia son de mi barrio, no quería salir a hacer las compras y verle la cara. Son cómplices, un celular y una guitarra que él me rompió, ellos lo ayudaron a desaparecerlas.