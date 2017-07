Larissa Riquelme habló de la grave denuncia contra Jonathan Fabbro

Larissa Riquelme habló sobre la grave denuncia que pesa contra Jonathan Fabbro.





La modelo y pareja del futbolista expresó públicamente su apoyo ante la acusación que pesa contra el ex Boca y River por una supuesta violación a su ahijada menor de edad.





larissa riquelme.jpg







"Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso, lo afectó muchísimo y vas a ver que se va a aclarar todo", dijo la morocha a la Rock and Pop de Paraguay.