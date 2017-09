Las escandalosas confesiones de Soldán sobre Süller

La falsa Süller le recriminó a Soldán haberla echado de la casa cuando se separaron, y él se indignó: "¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco". En ese sentido, se negaba a explicar cuáles eran sus padecimientos, y se limitó a decir que ella era muy "impuntual". Pero, ante la insistencia de Susana, se soltó y se explayó.





"Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Esto no lo sabe nadie, es primicia. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande", confesó Soldán. "Ya lo tenía roto cuando lo conocí", dijo Fátima, poniéndole su toque de humor a la situación.

Ante las consultas de la diva, explicó: "Hacíamos lo que hace cualquier pareja, en la intimidad vale todo". Además, dijo que no cree que Süller le haya sido infiel.





Y contó una anécdota de la época en la que trabajaban juntos en el teatro. Un día no fue nadie a verlos y decidió suspender la obra: "Le dije a mi asistente que hablara con todo el elenco porque no podía pagarles. Y me dijo: 'La única que exige cobrar es tu mujer'. ¡Tuve que hacer una vaquita entre todo el elenco para pagarle! Otra de las cosas que me hizo..."





Como si fuera poco, se refirió a la ocasión en la que quedó detenido por la denuncia contra su ex pareja, Giselle Rímolo, y culpó a Süller por ese episodio: "A mí no me manda preso Rímolo, me manda preso ella. Les hizo creer a las supuestas víctimas que yo era el responsable. Entonces los abogados les decían a las supuestas víctimas 'ataquen a Soldán que él tiene la plata'".