Las fuertes confesiones sexuales de la cantante de Agapornis

Melina, que brilla en la pista del Bailando 2017 , está de novia con un rugbier de quien prefiere no hablar, pero asegura que es el amor de su vida. En una entrevista íntima con el ciclo radial El show del espectáculo, la cantante de Agapornis confesó que si fuese hombre tendría fantasías con Pampita: "Es hermosa, me gusta la mujer delicada".

Por otro lado, reveló que tuvo sexo en un boliche y que el lugar más raro en que le gustaría hacerlo es un avión. "Me gusta que el hombre use disfraz. Me gusta como que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino".