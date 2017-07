Las verdaderas razones por las que Enrique Iglesias nunca se saca la gorra

Si hay un sello que caracteriza de un tiempo para acá a Enrique Iglesias es el uso de gorras.No hay momento en el que no lo veamos usando este accesorio y aunque muchos creyeron que tenía que ver con el género urbano del que ahora es representante, la realidad sería muy distinta.





La última vez que se le vio la cabellera fue el pasado 28 de abril, en una imagen compartida en Instagram para un cartel promocional y por eso, el portal español La Otra Crónica realizó un análisis de los motivos que habrían llevado al cantante a no desprenderse de sus preciados gorros.





Según el medio, las razones serían...





1. De acuerdo con expertos en marketing, la gorra es un objeto de promoción constante porque ahi lleva publicidades, en especial de su marca de ron.





2. Se estaba quedando calvo y al usar gorros todo el tiempo, aceleró el proceso.





A pesar de los fundamentos que da el medio, desde PRONTO.com.ar creemos que ninguna de las dos razones tendrían por qué ser definitivas. La primera, aunque tiene fundamento ya que lo vimos en MUCHAS fotos con el logo de su marca, no siempre se sostiene porque en muchas de las ocasiones en las que usó gorras, eran totalmente lisas y no llevaban marcas, con lo cual no necesariamente habría un objeto marketinero en su uso. Y la segunda fue desacreditada por la ciencia, ya que los accesorios que se usen arriba del cabello no necesariamente provocan alopecia, nombre científico de la calvicie. Además, tampoco podría tratarse de algo hereditario porque si vemos a Julio Iglesias tiene una cabellera impecable para sus 73 años.









Pronto