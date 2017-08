¡Laurita Fernández reconoció que volvió a tener sexo con Fede Bal!

Días atrás, según un video que se difundió en Los Ángeles de la Mañana, Fede Bal Laurita Fernández quedaron registrados cuando ingresaban juntos al departamento de él para luego terminar pasando la noche juntos.





Anoche, en el Bailando, los chicos no desmintieron la versión cuando Marcelo Tinelli los felicitó por la supuesta reconciliación.





De pronto, el conductor le preguntó a la bailarina: "¿Fede ronca?". La respuesta de la rubia no se hizo esperar: "Antes roncaba mucho, ahora no. Tal vez porque tenía pensamientos oscuros", disparó ella.





"Los dos tenemos en claro como son las cosas. Y si elegimos vernos es porque tuvimos ganas. No es que estamos otra vez de novios", aclaró luego la Bailarina. "¿Quién no reincidió con un ex?", añadió..





"No estamos proyectando nada. Estamos los dos pasando un bueno momento, elegimos vernos. No teníamos ganas de compartirlo, pero dado que el señor Ángel puso las imágenes lo cuento. Decidimos vernos", concluyó ella.





"No es mi novia, ni mi chica, ni nada. Pasamos una linda noche y no hay nada que blanquear, ni nada por el estilo", finalizó él..





Mirá el video!