Levantaron el programa de Anabela Ascar: "Voy a extrañar mucho a mis bizarros"

Anabela Ascar dejó su programa "Hechos y Protagonistas", luego de que el Grupo Olmos decidiera poner fin a su emisión. "¡Gracias por tantos buenos momentos compartidos!", saludó Ascar en las redes sociales.





La conductora llegó a Crónica en 1994 y comenzó como movilera. Recién en 2008 fue convocada por el dueño del canal para conducir este programa que empezó con entrevistas serias y, poco a poco, fue virando, hasta transformarse en un programa de culto.





Este medio dialogó con ella sobre esta triste noticia en su vida profesional: "No me despidieron, levantaron el ciclo. La empresa me propuso hacer otro programa, en otro horario, con un contenido más periodístico".