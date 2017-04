Lollapalooza: La experiencia que dan los años y los nuevos sonidos

Se llevó a cabo el pasado fin de semana la cuarta edición del festival más convocante de la Argentina donde más de 50 bandas en cuatro escenarios fueron mostrando en jornadas de 12 horas de música sus propuestas. Como ya es una tendencia año tras año la tendencia popera sigue creciendo en un mercado musical que apuesta a este género y propone nuevos exponentes a cada paso.





Pero vaya paradoja. El cierre de las dos jornadas tanto la del viernes como la del sábado Metallica y The Strokes demostraron que el rock sigue vivo y en este caso se miró un poco más para el país del norte que para la vieja Europa. Eso sí, siempre teniendo en cuenta lo que dijo Julian Casabiancas arriba del escenario en el mejor momento del show de The Strokes.





"Es increíble que la gente se sepa las canciones que ya tienen más de 10 años". Ironizando su éxito de alguna manera, ese comentario englobó que se vio en San Isidro. Igual aclaramos que fue en parte. No de manera fortuita sino ligado a un gran trabajo de logística y sistematización por parte de la organización, el mix entre lo nuevo y lo viejo, el rock y pop lo fuerte y lo despacio dan cierta ambigüedad al festival y de esta manera las jornadas se hacen más divertidas y no tan previsibles a la hora de ver los distintos recitales.





Un claro ejemplo es poner a León Gieco en la grilla el mismo día que cierra Metallica y como si esto fuera poco, hacer tocar a Cage the Elephant a las 5 de la tarde marca un precedente que no es cuestión de ir tarde para ver las mejores bandas. Acá está todo mezclado, hay que caminar y nada está masticado. El festival se lo arma cada uno a cualquier hora.





El público fue variado y con un promedio de edad de 25 años en las dos jornadas. Igual cada una tuvo sus bemoles. Por un lado la del viernes se vistió un poco más de negro con mucho cuero y tachas ya que Rancid y Metallica llevaron el tiempo 20 años y dejaron en el escenario dos recitales que serán recordados por la furia escénica y dos caminos bien marcados, completamente distintos pero altamente efectivos a la hora de armar un show de gira.





Rancid pisoteó el verde pasto y dio un poco de oscuridad a la generación X que daba vueltas por el festival sin dar pie con bola con las nuevas propuestas. El punk escupió la tarde con un puñado de canciones con la solvencia que dan los años. Nada de cosas raras. La banda arriba del escenario. De fondo la clásica foto de la banda del muchacho punk en una escalera y en rojo el nombre de la banda. Una propuesta noventosa con todas las letras donde los fuegos de artificiales, los lasers y las pantallas sobraban. Un convite de la vieja escuela que a los que tenemos más de 30 o casi 40 nos hizo piantar un lagrimón.





Además hubo un plus y es que la banda por fin pudo saldar una deuda que tenía con el país ya que nunca se habían presentado por estas tierras. Los californianos se mostraron enteros y dejaron todo arriba en escena. Enamorados de Argentina prometieron una vuelta. Los clásicos no iban a faltar y las crestas se agitaron al ritmo de Salvation y Time bomb. La banda liderada por Lars Frederiksen estuvo a la altura de las circunstancias y dejó en claro que en este festival no se le roba la plata a nadie. Los que vienen suenan como en las viejas épocas. No es para comparar recitales pero del viernes la esencia de concierto masivo de rock la tuvieron los Rancid en su mano.





Para cerrar la primera noche una panzada heavy llegó de la mano de Metallica. El predio se metió en una capsula de tiempo y los 250 mil metros cuadrados se transformaron en un infierno encantador. Remeras negras, desteñidas por el tiempo, con los discos de todas las épocas de la agrupación de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo poblaron el stage dos y con los puños arriba arengaban por la salida de la banda que está de gira para la presentación de su nuevo disco Hardwired... to Self-Destruct. La salida fue cinematográfica y durante dos horas se pudo vivir el resultado de la excelencia a la hora de armar un show.









metallica.jpg





Todo fue perfecto en un recital donde hasta el más mínimo detalle está pensado. Desde las cámaras y su fusión entre el vivo de lo que pasa arriba del escenario y las imágenes que preparan para cada tema. Los colores no se dejaron al azar y todo el recital transcurrió entre el rojo, blanco y negro, verdes por momentos y algo de fuego en algunas canciones. Los hits estuvieron a la orden del día. Igual la cosa abrió con Harwired y este reencuentro con el viejo sonido de la banda. Una aplanadora de 4 minutos donde nadie pudo cerrar la boca.





Los hits cayeron para placer de los más viejos y para saciar la curiosidad de los nuevos aparecieron a lo largo de todo el show temas como One, Sad Bue True, Seek & Destroy, Master Of Puppets y en los bises se lucieron Nothing Else Matters y el infaltable Enter Sandman para que todos vuelvan contentos a su casa. Una aplanadora rockera con la precisión y el profesionalismo que sólo una gran banda puede tener.





Más allá de estos shows que comentamos en el medio pasan un montón de cosas que abarcan un poco más a la generación Millennial y que escapan a los radares de los ya "experimentados" cronistas de rock. El panorama es amplio y entre estos artistas sub 30 se escucharon buenas propuestas como las de los locales Bándalos Chinos y de los internacionales Melania Martínez, los ingleses de Catfish y la danesa MO. Los Candy Pop tuvieron su cuota de dulzura en cada una de las dos noches.





El sábado se vistió de indie rock y además tuvo un lugar para los más grandes que sacaron su pulover para atarlo en el cuello e ir a ver a Duran Duran y por otro lado muchos niños, acompañados por sus padres esperaban en el escenario uno la llegada del gran fenómeno actual del pop The Weeknd.









thumbnail_the weeknd.jpg









"Tuve que traerla a mi hija y como si fuera poco me ofrecí a traer a algunas amigas, no pensé que iba a haber tanta gente", dice Daniela mientras cuida que ninguna de las niñas se les escape. Es que The Weeknd tiene esto. Es la banda del momento y abarca todo tipo de edades y generaciones.





El productor canadiense Abel Tesfaye tiene en claro cual es el camino y usando el pop como bandera propone canciones con algo de hip hop, mucha electrónica y videos poderosos con contenidos sociales que lejos están de entretener y buscan un efecto de shock en el público. Un recital de dos horas con buenos éxitos de esos que a lo mejor no sabemos que los toca esa banda pero los escuchamos en todos lados.





No sabemos por qué pero los brillos de Durán Duran se vieron opacados por el horario en el que tocaron. Lo hicieron a las 18 cuando, sin dudas, era un recital para la noche. Además la convocatoria fue magnífica y sorprendió gratamente a la banda que aclaró que nunca habían tocado "para tanta gente".









thumbnail_duran duran.jpg









De blanco total Simon Le Bon arrancó la catarata de hits con Wild Boys. Desde ese momento todo el recital fue una fiesta y sin dudas fue de lo mejor que se pudo ver en las dos jornadas. Párrafo aparte para la voz de Le Bon que está impecable y las canciones sonaron como en los discos. Dos horas arriba del escenario estuvo la banda británica haciendo delirar a su público con hits como Come Undone, Ordinary World, Notorious, Girls of Film y Río. Solvencia escénica y otra vez ese gustito en la boca de los presentes que acá nadie vino a robar la plata, sino a transpirar la camiseta.





Y para el cierre más de 100000 personas esperaban a The Strokes. Los que conocen la banda sabían que algo siempre tiene pensando cuando vienen a este país ya que Hammond Jr. tiene sangre Argentina. Así fue que para el comienzo sonó Reptilia en versión de Cumbia Villera arreglada por Oscar Coronel y con la explosión del público se desató la locura eléctrica con The Modern Age.









thumbnail_the strokes.jpg









Con un jocoso Julian Casabiancas se pudo ver una banda relajada, de muy buen humor y con la explosión sonora que la caracteriza. Diálogos de guitarras, contundencia en las bases de bajo y guitarra y un impecable Casabiancas en la voz pusieron la frutilla del postre en un recital corto que obligó a la banda a volver al escenario en tres oportunidades. "Entiendan que nos tenemos que ir", dijo Casabianas y aclaro: "esta es la última" y cerraron el show con Take it or Leave it. En la noche no faltaron hits como Reptilia, Last Night y Someday.





Es la cuarta edición de este festival que se afianza en calidad y buenas propuestas. Pensar que alguna vez este evento organizado por Perry Farrel allá a mediados de los 90 dejó de hacerse. Luego retomó fuerzas y hoy en día es el evento musical por excelencia en Sudamérica. Veremos como viene el quinto. Igual esperamos que siga por este rumbo de lo bueno mechando entre lo nuevo y lo viejo pero siempre tomando como referencia la calidad interpretativa y de puesta en escena.