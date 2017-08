Lolo, ex Miranda, acusó de bullying a Luciano Castro

Leandro Fuentes, conocido como "Lolo", habló de su salida del grupo "Miranda" y además confesó que sufrió bullying cuando era adolescente por delinearse los ojos.





"A mis 15 años andaba en skate por el barrio: salía con estampados floreados y de noche me delineaba los ojos, tenía un neceser con maquillajes Mac. Era duro para el barrio: me querían cagar a trompadas", explicó el guitarrista en revista Pronto.





"Yo era tremendo: me he comido una o dos cagadas a trompadas: cualquier hombre las necesita para bajar el ego, es importante. Hay que hacerse hombre", agregó.





Y sorprendió al contar que fue víctima de bullying por parte del galán Luciano Castro cuando iban al mismo colegio: "De a ratos sí: otros no, porque era el diferente y tenía ropa o cosas que mis compañeros no tenía. El que me hacía bullying era Luciano Castro. De más grande él me pedía por favor que no le dijera eso a los medios. Pero yo digo la verdad: cuando era chico me cargaba. Íbamos juntos al Copello de Devoto, él era el más lindo del colegio y el preferido por las profesoras. A mí en cambio me echaron de varios colegios por mala conducta e hiperactivo. Cuando terminé el colegio empecé a trabajar".