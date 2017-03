Los cambios en el cuerpo de Jésica Cirio por el embarazo

Jésica Cirio se encuentra en el mejor momento de su vida tras confirmarse que la modelo está embarazada y esperando a su primer hijo junto a Martín Insaurralde.

La modelo, que lleva tres años junto al intendente de Lomas de Zamora contó este miércoles la feliz noticia en el ciclo Morfi: "Ayer me confirmó el médico que estaba embarazada", señaló en diálogo con Gerardo Rozín y Zaira Nara esta mañana.

"Todavía no tengo panza, estoy de nueve semanas y media. Panza, no, pero bueno, estoy más 'empechada', jajaja. Estoy muy contenta, transitando esto que es muy nuevo. Tengo otra energía, antes hacía 20 mil cosas en el día y ahora me muero de sueño. En mi vida no existía la palabra siesta", agregó.

Pero este jueves, tras la publicación que ayer hizo de su ecografía, Jésica compartió una foto donde pueden apreciarse algunos "grandes" cambios en su cuerpo, por motivo del embaraza. Y, como ella había mencionado anteriormente, la panza no se le nota ni un poquito... lo que sí puede apreciarse es ¡que le crecieron las lolas!

Mirá la imagen!

Embed Día de caminataaa ❣️ Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 1:56 PDT

Embed Y un día sos la mujer más feliz del planeta! Quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás! @minsaurralde_ Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 8:31 PDT

