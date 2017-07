Los duros audios de Luciano Castro y Araceli González quejándose por "el destrato" en Pol-ka

Escándalo en Pol-ka: en las últimas horas, alguien filtró viejos audios con fuertes quejas de parte de Araceli González y Luciano Castro por las condiciones de trabajo en la productora. En el primer caso, la ex de Suar compara al lugar "con el servicio militar", alegando que no puede hacer 15 tomas por día. "Yo también me tengo que fumar un montón de cosas ahí adentro", le dice a su interlocutora, una tal Soledad.





Tras este audio apareció otro de Luciano Castro, aparentemente de la época en que grababan Los ricos no piden permiso. En este caso, el actor dice estar "harto de comer todos los mediodías pollo y zapallo hervido". "Yo no soy un enfermo, soy un deportista que me pongo bonito porque cobro por bonito en la telenovela esta que hacemos nosotros".





El humorista gráfica Gabriel Lucero aprovechó la movida para hacer los audios en versión "cómic"





El humorista gráfica Gabriel Lucero aprovechó la movida para hacer los audios en versión "cómic"



