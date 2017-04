Los Pitufos en la aldea perdida



Director: Kelly Asbury.

Género: Familiar, Aventuras, Animación.

Horarios: Sala 3D - Castellano: 13.15 15.30 17.45 20.00 y 22.15. Sala 2D - Castellano: 13.45 16.00 y 18.15.

Un misterioso mapa lleva a Pitufina y sus mejores amigos -Filósofo, Tontín y Fortachón- a un viaje fascinante a través del Bosque Prohibido, repleto de criaturas mágicas, para descubrir una misteriosa aldea perdida antes de que el hechicero Gargamel lo haga primero. Embarcados en una travesía llena de acción y peligro, los tres están en camino a descubrir uno de los mayores secretos de la historia de Pitufos.

Maracaibo



Elenco: Mercedes Morán, Luis Machín, Jorge Marrale, Nicolás Francella, Alejandro Paker, Luis Machín.

Género: Thriller, Drama.

Horarios: Sala 2D - Castellano: 12.40 17.30 y 22.30. Trasnoche: 00.30

El crimen de Facundo (24) provoca en Gustavo y Cristina, sus padres, un vacío intolerable. La tragedia evidencia todo lo que no había podido ser en el vínculo entre Gustavo y su hijo, y desarma las apariencias con su mujer, Cristina. Gustavo emprende un desesperado y violento intento de entender su culpa. Una culpa tortuosa que le provoca un profundo sentimiento de venganza. Gustavo necesita encontrar al responsable de ese crimen.

Un Golpe con Estilo

Actores: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, Matt Dillon, Christopher Lloyd.

Género: Comedia.



Horarios: Sala 2D - Subtitulado: 12.50 17.50 y 23.10. Trasnoche: 01.30.

Desesperados por poder pagar sus deudas y no fallarle a sus seres queridos, los tres arriesgan todo al embarcarse en una apuesta arriesgada para recuperar su dinero del mismo banco que se los quitó en un principio.

Nunca digas su Nombre



Actores: Douglas Smith, Cressida Bonas, Doug Jones, Michael Trucco, Carrie-Ane Moss.

Género: Terror, Suspenso.



Horarios: 2D - Subtitulado: 20.40 y 23. Trasnoche: 01.20.

Donde ir



Cinemark- Shopping La Ribera Dique 1 - Puerto de Santa Fe | 3000 | 7 Salas | 5 Salas 3D | 1 Sala XD.

