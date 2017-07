Lucía Galán: "Hay mujeres que se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo"

Este lunes, Lucía Galán visitó Los ángeles de la mañana y, además de hablar del presente del dúo Pimpinela, se detuvo a reflexionar sobre distintos temas de actualidad, dado que la cantante y su hermano fundaron un Hogar de Niños en 1996.

"Lo que falla es la consciencia de los padres de tener los hijos que pueden criar. Falla que hay mujeres que quedan embarazadas para recibir la Asignación Universal por Hijo", lanzó cuando le preguntaron por qué creía que había tantos nenes en hogares y no eran adoptados.

Y siguió: "Y no los crían: la mayoría de las madres de los chicos que tenemos en el hogar, cuando nos dimos cuenta, cobraban las asignaciones por ellos y no los estaban criando. No estoy hablando de la mayoría ni estoy diciendo que la asignación no sea buena, estoy diciendo que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo en estudios, en buena alimentación".

"Estoy hablando de educación, de cultura, de que en el colegio debería haber clases profundas de educación sexual, de cómo cuidarse, repartir anticonceptivos. En el hogar tenemos muchos nenes de dos, tres o cuatro años, todos abusados. Historias que te rasgás las vestiduras cuando las ves en el noticiero. Tuvimos chicos en que el abuelo era el padre. Y no son historias que pasan una vez cada tanto", continuó.

