Luego del final con el Kun Agüero, Karina metió fuertes tuits

La "Princesita" Karina habl贸 hace unos d铆as con "Infama" despu茅s de conocerse la noticia de la separaci贸n con Sergio "Kun" Ag眉ero.

La cantante, que tuvo una presentaci贸n en Salta, expres贸 sobre este tema: "Es un tema m铆o. No tengo porqu茅 contarte".

Lo cierto es que el fin de semana Karina se solt贸 un poco m谩s y cont贸 su estado de 谩nimo desde Twitter. Incluso le contest贸 a un fan.

"A qui茅n le mientes como a m铆 y no le importa... FUERA FUERA!!!!", lanz贸 la rubia. Y luego respondi贸: "Si es controlada tal vez. A m铆 la fiesta de soltero/a descontrol total no me va eh! Eso de las fiestitas no me va a mi".

Embed A qui茅n le mientes como a m铆 y no le importa... FUERA FUERA!!!! 鈥 Karina 鈾 (@kari_prince) 9 de septiembre de 2017

Embed Viernes bajonero https://t.co/2XU2fltGzq 鈥 Karina 鈾 (@kari_prince) 9 de septiembre de 2017

Embed Jaja si es controlada tal vez. A m铆 la fiesta de soltero/a descontrol total no me va eh! Eso de las fiestitas no me va a mi 鈥 Karina 鈾 (@kari_prince) 9 de septiembre de 2017

Fuente PrimiciasYa.