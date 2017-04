Luis Bremer: "El día que me recibí de locutor, volví a mi casa y encontré a mi mamá asesinada"

Luis Bremer habló del femicidio de su madre y contó dolorosos detalles del asesinato en diálogo con Andy Kusnetzoff para el ciclo radial Perros de la Calle.





"El día que me recibí de locutor, me dieron el diploma y cuando vuelvo me encuentro a mi vieja muerta en la puerta de casa", arrancó a contar Luis.





Y dio detalles del hecho: "A mi mamá la mató la pareja que tenía en ese momento, que no se bancó que ella cortara la relación. Y ese día fueron las dos caras del teatro en la vida misma... Por un lado, la felicidad por haberme recibido. Por el otro, un pozo trágico donde uno se hunde durante algunos años hasta que salís a respirar a la calle".





"Vivimos más de seis meses de amenazas telefónicas directas e indirectas. Y en la comisaría no tomaban denuncias en ese momento, sino presentaciones policiales. Se limpiaban el culo, como muchos harán hoy por hoy", agregó el periodista que también dijo que ese día iba a festejar su reciente cumpleaños con su mamá.





"Este fin de semana vivimos lo de Micaela, pero no me pega por mi historia. Me parece que por momentos somos una sociedad muy rara que parimos monstruos y después nos espantamos. Me parece que el problema es cultural y político y tenemos que cambiar en serio", reflexionó Luis.





Escuchá el audio a continuación.