Mamita sexy: así celebra Florencia Peña su tercer embarazo

¡Mamita sexy! La actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram y festejó el presente que atraviesa: "El mejor de los estados". Con esta imagen celebra Florencia Peña su tercer embarazo, mirala.La actriz de "Quiero vivir a tu lado" está embarazada de su tercer hijo y lo celebró en las redes sociales con una foto en la que muestra sus atributos.





La actriz está en pareja con el abogado Ramiro Ponce de León y será su primer hijo con él.Flor compartió en las redes sociales una foto en las que celebra su estado. En la imagen se la ve luciendo camisa blanca, sentada sobre una alfombra y dejando ver parte del sexy tatuaje que se hizo en la pierna y que llega hasta su cola. "El mejor de los estados", es el mensaje que acompaña a la foto que publicó Flor y que hace referencia a su embarazo.





Recordemos que hace poquito Florencia Peña contó, en una entrevista, el peor momento que le pasó en su vida, con el que terminó revelando: "Deseé morir; durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa". Hablamos de la separación de su ex, el músico Mariano Otero.





"La separación de Mariano (Otero). Jamás sentí tanto dolor. Veía los pedazos de mí misma y pensaba: '¿Qué hago?'. El estallido me agarró con la guardia baja: lo de Sr. y Sra. Camas fue un yunque, no sólo por las deudas, también por las agresiones", rememoró Florencia con respecto al divorcio del padre de sus hijos, Tomas y Juan.





"¿Si él me dejó? Sí, reaccionó primero. Ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo, ni con ningún famoso. No se bancaba mi modo extrovertido de encarar la popularidad y yo no podía torcer mi naturaleza. Mis hijos iban y venían con el andador en los estudios de televisión, pero con Mariano jamás pude compartir mi carrera. Éramos dos artistas con una relación muy intensa, para lo bueno y lo malo", agregó Florencia, asumiendo públicamente que con Otero la profesión los unía y desunía. Pero por suerte, ahora la vida le sonríe, junto al Ponce de León.





El mejor de los estados Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 8:15 PDT



Fuente: El Intrasigente