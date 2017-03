Marcela Baños peló lomo en sus vacaciones en Tailandia

La conductora de "Pasión" compartió en Marcela Baños está de vacaciones en el continente asiático, más precisamente en Tailandia.La conductora de "Pasión" compartió en Instagram postales de su travesía por esos bellos lugares y sorprendió con su imponente figura en el mar.





"Siempre que viajo extraño a mi banda ???????????? asi que busco parecidos en todos lados #chavito Este es el Gran Palacio. Para entrar tenes que taparte casi toda por eso mi look pese a los 33 grados que hacía (casi me muero del calor ) pero sino no te dejan entrar. #costumbres", expresó Marcela sobre uno de los lugares que visitó.