María Eugenia Ritó: "Pagué por sexo, era una fantasía que tenía"

María Eugenia Ritó se pasó por el ciclo programa Corazones Ardientes, de Magazine y se sometió a una charla súper íntima en donde disparó algunas picantísimas confesiones. Durante la charla, la rubia, reveló que pagó por sexo como parte de una fantasía que tenía.

"Un día le dije a una persona: 'Tengo una fantasía, ¿te puedo pagar?' Y después me dije: '¿Para qué le di la plata?' La tiré, pero era la fantasía... ¿Por qué me tenía que pagar él a mí? Era para joder, como un juego", contó.

Luego, confesó que tuvo un debut sexual bastante prematuro: "Fue a los 15 años, con un chico... Nunca se sabe, yo pasé por todas las etapas. A mí me gusta todo. Fue en Buenos Aires, con un chico de mi barrio. No estaba tan enamorada, pero era el chico con el que querían estar todas... Medio que me arrepentí porque no fue el típico debut sexual que una dice 'me desvirgó mi novio'".

"Soy muy intensa en el amor. Demasiado. No tengo tabúes con el sexo, para nada. Soy como los medicamentos: de amplio espectro", concluyó María Eugenia. ¡Very Hot!