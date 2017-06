Marixa Balli defendió a Jorge Castillo: "La gente tiene derecho a tener dinero"

Marixa Balli habló del escándalo que tiene como protagonista a Jorge Castillo, el dueño de la feria La Salada, detenido este miércoles a la madrugada junto a otras 30 personas acusado de "asociación ilícita" y de "extorsión".

Balli, quien tiene desde hace casi seis años un puesto en ese predio, dijo que "La gente tiene derecho a tener dinero, y si se investiga saldrá todo a la luz. Yo creo, ¡confío! que todo estará en orden...".

Además, Marixa, negó haber visto episodios turbios de cualquier tipo: "¿Qué es ver algo raro?". "Amenazas, extorsión, seguridad privada". "No, no -aseguró Marixa-. Y tampoco soy masoquista: no voy a estar en un lugar donde hay patotas y amenazas, y donde corrés riesgos las 24 horas. Esto no es Kosovo".

"Para mí (Castillo) no es un mafioso. (En todo caso) habrá que probarlo. Para mí es una excelente persona. Dicen que la gente le tiene miedo y nada que ver: es una persona con quien hablás, te reís", lo describió.

Por otro lado, la bailarina también ratificó el derecho de Castillo a portar armas. "Es una persona que tiene dinero, las armas están en blanco, entraron a su casa y tiene cosas ahí que son de su pertenencia", aclaró, para luego dejar en claro su postura respecto a la detención del llamado "rey de La Salada": "No es un mafioso, habrá que probarlo, para mí es una excelente persona".

Mirá el video!

