Maxi López usó a su hijo para ponerle los puntos a Icardi

El triángulo entre Maximiliano López, Wanda Nara y Mauro Icardi no para de dar noticia. La "guerra" que mantienen desde la polémica separación y la posterior "Icardeada" no tiene fin y los hijos de la ex pareja, Valentino, Constantino y Benedicto, fueron y son rehenes de la mala relación que existe entre los adultos.





Cada vez que pueden, se tiran un palo en las redes sociales. Esta vez, el que dio la nota fue Maxi. El rubio delantero del Torino de Italia fue visitado por su hijo mayor, Valu, pero en vez de disfrutar el momento, mandó un mensajito, con obvio destinatario, a través de Instagram.





López posteó una foto con su hijo, vestido con la camiseta de River, club en el que jugó el atacante y del cual es hincha, con la frase: "¿Alguna duda?".





La publicación no tiene otro destinatario más que Icardi, quien convive con el niño y con quien ha posado en más de una oportunidad con la camiseta de Newell's, equipo del que es hincha el delantero del Inter.