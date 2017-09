"Me dan muchas ganas": la confesión de Laurita Fernández

La carrera profesional de Laurita Fernández (26) parece no tener techo: tras dar sus primeros pasos en la conducción de la mano de Combate, la bailarina fue elegida para el segmento matinal central en Radio Vale.





"Anoche festejaron con Fede Bal el debut radial como conductora de Laurita, en Vale 97.5. Reemplazará a Catherine Fulop", anunció Ángel de Brito en su Twitter, dando la primicia, junto a una foto de la pareja cenando.





Tentada con el universo del éter, Laurita le confirmó a Ciudad que está negociando para terminar de cerrar la interesante oferta: "Está la propuesta y me dan muchas ganas, pero aún no firmé el contrato. Estamos viendo todo. ¿Con quién haría dupla? Por el momento, no sé nada de eso. El programa iría de 6 a 10 de la mañana", dijo la participante del Bailando, feliz por su expansión laboral.





Conmovida por el ciclo cumplido al frente de Mi gente bella, Fulop les comunicó a sus oyentes que este mes se despedirá del programa, después de cuatro años de estar al aire.





"Cuando me lo comunicaron, yo traté de ser positiva, pero me sorprendió... El programa se levanta en septiembre, y mi contrato era hasta diciembre. Parece que es para para probar algo nuevo y por eso es mejor que estar con el aire caliente. Fui un soldado y me hubiera gustado ser capitán, pero hay una cabeza que manda... Ahora voy a recuperar un poco mi vida", había dicho Cathy, aceptando con nostalgia la decisión tomada por la emisora.