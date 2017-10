"Me dijiste que me falta leche...": la lapidaria respuesta de Yanina Latorre a Nancy Pazos

Arde la pantalla! La respuesta de la panelista Yanina Latorre a su compañera Nancy Pazos: "Me dijiste que me falta leche". Después de que Nancy Pazos se refiera a ella en la pista de Showmatch, la esposa de Diego Latorre le respondió con todo este viernes, cara a cara en Los Ángeles de la Mañana por El Trece. Te contamos todos los detalles a continuación





Según informa El Intransigente, Nancy Pazos habló con mucha ironía del presente de Yanina Latorre este viernes en Showmatch: "Yanina necesita que la rieguen. Agua, leche es muy buena también. Necesita un poco más de humedad en su vida". La rubia le contestó en Los ángeles de la mañana dando lugar a una gran discusión: "Me llama la atención tu cambio de discurso. Antes decías que estaba mal decir que una mina estaba mal atendida. Ahora me dijiste que me falta leche".





Y agregó: "Ponete de acuerdo. Hablaste de leche, estuviste muy fina". Nancy Pazos redobló la apuesta: "Yo siento que te estás marchitando. Siento que no estás bien. Creo que tiene que ver con una negación de las cosas que te pasan". Latorre se enojó aún más: "No te confundas con mi personaje televisivo. ¿Qué sabés? Vas a un lugar que no está bueno. Vas a tener que empezar a callarte la boca, te lo digo en serio. Te estás equivocando".





Por otro lado, el cha cha pop se cobró dos parejas candidatas al título como víctimas, en la primera doble eliminación de este Bailando 2017. Si bien el lunes recién se conocerá quiénes abandonaran el certamen después de bailar el duelo, hay sorpresa porque los seis sentenciados eran candidatos al título. Marcelo Tinelli dio a conocer los votos secretos de Ángel De Brito y no alcanzaron el puntaje mínimo (23 puntos).





Estos fueron: El Polaco y Solange Báez (11+2=13), Consuelo Peppino y Agustín Reyero (11+4=15), Tyago Griffo y Barby Silenzi (14+1=15), Agustín Casanova y Flor Vigna (15+0=15), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (18+4=22) y Silvina Luna y Leandro Nimo (18+4=22). Tanto Nancy Pazos como Yanina Latorre ya tienen asegurada su permanencia en el certamen hasta el próximo ritmo.