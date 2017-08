¡Sigue el escándalo del PuntitaGate y Yanina Latorre no sabe para donde correr! Apareció ayer una captura de chat que reproduciría una charla íntima entre el comentarista deportivo y la ex empleada que dice haber tenido una relación con él. "Me gusta verte la tanga" Apareció un supuesto chat de Diego Latorre con la mucama.





Luego de que Natacha Jaitt se sentara ayer al mediodía en el piso de Intrusos y revelara los detalles del acuerdo que había firmado con Diego Latorre, le apareció el otro frente al que evidentemente no pueden tampoco frenar. El de la empleada doméstica Soledad Stacul que trabajó en casa de los Latorre.





Recordemos que al igual de Natacha, la empleada doméstica reveló haber tenido sexo con Latorre y en la propia casa de la familia Latorre. Yanina, como era de esperar, negó esta situación. "Lo de la mucama es todo mentira...en esto hay gente de cuarta que quiere robar. Por eso el martes salen todos los juicios. Es todo mentira, esa mujer estuvo en mi casa dos fines de semana. La idea fue de ella y ahí vino todo el nexo y una persona armó todo. En cuanto a los audios no se pueden comprobar que mi marido hablaba con ella".

Embed Picante cruce entre Yanina Latorre y Marcelo Polino ►► https://t.co/GGqKVozj7V pic.twitter.com/m29DIvVqKO — Uno Santa Fe (@unosantafe) August 21, 2017



Pero ahora apareció otra supuesta prueba. Ayer en Confrontados (17.45, El Nueve) mostraron un supuesto chat entre Diego Latorre y su ex empleada doméstica chaqueña donde se ve el cruce escrito entre ellos, cuando la chica trabajaba en casa de los Latorre, donde habrían sucedido los encuentros íntimos entre patrón y empleada.





Según se desprende del chat (que puede ser real o no, ya que estos chats se pueden armar); Latorre supuestamente le estaría proponiendo a su empleada pasar a saludarla y le elogia la ropa interior, ante la sorpresa de esta mujer que también sería llevada a la justicia por los abogados del marido de Yanina.

Embed El contraataque que prepara Natacha Jaitt tras las declaraciones de Latorre ► https://t.co/3zSbrSNx3C pic.twitter.com/6sw94e443y — Uno Santa Fe (@unosantafe) August 20, 2017



Te lo reproducimos acá:





- ¿Te vas a dormir?





- Sí. No pude ir.





- Bueno, cuando suba me abrís para darte un beso.





- Si estoy despierta sí. - Dale, beso. (...)





- Me gusta verte la tira de la tanga.





- ¿Qué tira? ¿De qué hablás?.





- La tira.

chat.jpg



Según se desprende del chat (que puede ser real o no, ya que estos chats se pueden armar); Latorre supuestamente le estaría proponiendo a su empleada pasar a saludarla y le elogia la ropa interior, ante la sorpresa de esta mujer que también sería llevada a la justicia por los abogados del marido de Yanina.

Fuente: El Intransigente