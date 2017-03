"Me sentí violado"

Tras conocerse el robo millonario que sufrió Ulises Bueno en su casa, el hermano del Potro Rodrigo contó lo que sintió al enterarse de lo sucedido. "Ya no estamos más juntos con mi mujer. Me agarró un ataque de nervios y me fui de la vivienda porque no quería estar más tiempo en ese lugar donde me había sentido violado", remarcó el cantante.





Y luego agregó: "Me distancié de ella porque además quiero cuidar mi carrera. Antes de tener problemas, prefiero estar alejado de mi mujer porque el trabajo es lo que me da felicidad y no quiero estar comprometiendo mi carrera con las cosas que puedan suceder en casa".





Sin embargo, no le cerró las puertas a una vuelta con su esposa. "Tomé distancia pero eso no quiere decir que tenga que separarme definitivamente", expresó en una nota con Infama.





Además, en una entrevista con Morfi, Todos a la Mesa, reveló algo desconocido hasta el momento sobre El Potro. "Mi papá murió en los brazos de Rodrigo. Él ayudando a mi hermano antes de un concierto y, tras fallecer, Rodrigo se subió al escenario, le contó al público lo acababa de pasar y dio el show. Mi hermano era mi héroe", recordó.

Ulises Bueno habló del robo en su casa



DiarioShow