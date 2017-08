Mica Viciconte: "Hace un mes que no tengo relaciones y ahora me estoy muriendo"

Mica Viciconte sorprendió con una declaración inesperada. En una entrevista para el programa del Pollo Álvarez en FWTV, la rubia aseguró que desde que rompió con su novio, hace un mes, no volvió a mantener relaciones sexuales. Según expresó la bellísima mujer, nadie se atreve a "encararla".

"Cuando me enamoro, me lleva un largo proceso estar bien y volver a estar con otra persona", arrancó a contar.

Y agregó: "Los hombres no me encaran, no conocí a nadie desde que corté".

"¿Será por miedo al rechazo o porque tendrán miedo de que suba a las redes los mensajes que me mandan?", se preguntó después.

"Para mí el sexo es muy importante en una relación. Yo ahora me estoy muriendo", concluyó la bellísima Mica.

