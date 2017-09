Mica Viciconte: "Si el día de mañana surge una invitación de Cubero, veré qué hago"

Separado de Nicole Neumann, Fabián Cubero no pierde el tiempo y se vincula libremente con distintas chicas que quieren conocerlo.





Más allá de los nombres que se barajaron, por estas horas el jugador de Vélez estaría viéndose con la participante de "Combate" y concursante del "Bailando 2017", Mica Viciconte.





Según confirmaron en "El diario de Mariana" (El Trece), la parejita tuvo algunos encuentros y ella afirmó que ve con buenos ojos un futuro noviazgo.





Mica desmintió esa versión: "No es cierto. Evidentemente a Cubero lo conozco porque ha ido a Combate y a Un solo para los chicos, pero no tengo ningún tipo de relación con él. Nunca lo vi después en otro lugar, y menos en una cena como dijeron. Nada que ver, todo mentira".





"La chica que lo dijo no es que mostró una foto para comprobar que era verdad lo que decía. Yo estoy en plena mudanza y lo menos que estoy pensando ahora es en citas con chicos. Me acabo de separar y fue hace poco eso, prefiero estar sola por ahora. Mi cabeza está en otro lado", remarcó.





Por último, señaló: "No es que no me interese conocerlo, no es un no rotundo. Si el día de mañana se da y pinta una salida, se verá. Tampoco está la propuesta. Estoy sola, si parece el amo bienvenido sea, pero por ahora no hay nada".