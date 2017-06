Mimí Alvarado sobre el careo con Sol Pérez: "Ayer siento que crucé una línea pero porque ella me sacó"

"Dijeron que yo había chocado con mi auto. La llamaron a mi mamá, la sacaron al aire, ella pensaba que le hablaban de mi futura participación en el Bailando y después le dijeron que yo había tenido un accidente. Imaginate cómo se puso mi mamá, se empezó a desesperar, mi abuela murió hace un año en un accidente de tránsito, la atropelló un borracho que sigue libre. Por suerte ese día atendí el teléfono, yo vivo trabajando, ustedes lo saben, y cuando puedo atiendo. A mi tío le preguntaban en el club cómo estaba porque habían visto esa mentira", le contó Sol a PrimiciasYa.com.

Sin embargo, la versión que brinda Mimí es distinta: "Solcito, se nota que no vio el programa. Ese día dijimos que ella tuvo un accidente, nada más, no que se mató o que le pasó algo. Si no que contamos que le habían chocado el auto y donde queríamos hacer hincapié era una información que nos brindó el chico que la chocó. Él contó que Sol Pérez cuando la chocó dijo: ´¿No sabés quién soy yo?´. No por el lado del accidente. Está muy mal informada. Íbamos al punto de que por ahí se había agrandado un poco. Ahí mostramos lo del auto, también los datos de ella como que sí había pasado. El punto era otro, íbamos por ahí como que estaba agrandada".





"ShowMatch". Sol estaba en el lugar porque le tocaba grabar el programa de hoy y Mimí se retiraba para ir al ciclo del 9. Eso derivó en la gran pelea que se vivió ayer en la puerta de La Corte desde donde sale al aireSol estaba en el lugar porque le tocaba grabar el programa de hoy y Mimí se retiraba para ir al ciclo del 9.





"Yo sé jugar, sé hacer todo, obvio que ayer me saqué, me estaba yendo a Confrontados, me agarraron con 10 cámaras en la puerta de La Corte (desde donde sale ShowMatch) y me hablaba de un tema del pasado que yo ni me acordaba. Ella estaba como endemoniada. No me cae mal. Me cayó mal la actitud que tuvo con la productora de Confrontados. Entonces como ella me atacaba y yo estaba tan limada que no la escuchaba bien. En un momento le dije que me enojé por lo de la productora, sacate la careta, pero me salió, no sé si es trola o no, ella me decía que yo había llegado ahí por hablar mal de los demás. No sé si llegué al medio por hablar de los demás. Fui siempre clara. Quizá al medio le gustó mi forma de ser. Nunca fui agresiva. Cuando digo algo picante lo digo con simpatía. Ayer siento que crucé una línea pero porque ella me sacó. No tenía un buen día. Soy humana. Me sacó", nos contó Mimí en charla con este portal.

Y agregó: "Y lo de hija de p... lo dije por el maltrato que tuvo a mi compañera. Me cae mal cuando uno maltrata a un productor que tanto hacen por uno, independientemente de que les paguen. Hay gente que lo hace muy bien y hace de más porque se encariña. Eso fue lo que me chocó. No tengo nada en contra de ella. No me gustó la forma. Tampoco pienso que es una trola porque es linda y tenga un lomazo. Aquí hay mil mujeres que son lindas y tienen lomazo y son amigas. Y no les digo trolas. Las quiero. Hay mujeres poco agraciadas y algún momento se metieron con mi novio y yo las mandé al frente, las quemé. Hay gente que le escribe a mi novio por Instagram que tampoco son agraciadas y digo que son sarpadas. Tengo amigas mil veces más lindas que ella y no les digo trolas. Para mí no pasa por lo físico, eso quiero que quede claro".

"Lo que me da vergüenza es que para todo meten abogados, te putean y meten abogados. Deberíamos estar todos presos, uno en la vida se putea con la gente. Hay momentos y momentos. Pero es una estupidez, que ponga el abogado que quiera, entonces deberíamos ir al calabozo. Estoy harta que por cualquier cosita haya abogados. Te dije hija de p... y trola, y bueno, discutámolos de frente, con un café de por medio, no es por lo tanto. Están en un programa muy groso y ya por eso quieren abogado por todo. Disfruten del programa, del show... yo ayer me fui muy contenta de la grabación porque me divertí y ella me cayó encima con 10 cámaras cuando yo me iba a Confrontados. ¿Tú sabes la energía que uno gasta en el Bailando? Estaba muerta. Internamente no estaba muy bien y viene esta mina con las cámaras y me saco. No tenía ganas de discutir y putearme con alguien. Pasó", finalizó.





Para resumir cómo nació esta pelea hay que remitirnos al ciclo "Confrontados" que se emite por Canal 9 y del que Mimí Alvarado forma parte. Hace un tiempo, en el programa de chimentos, aseguraron que María Sol Pérez había tenido un accidente de tránsito. La familia de Sol estaba viendo el programa y se puso muy mal, sobre todo porque la abuela de la Chica del Tiempo falleció al ser atropellada.