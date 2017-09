¡Mirá el descuido ultrahot de Mónica Farro!

El protagonista de House of Cards, la exitosísima serie norteamericana, parece un hombre despiadado pero, comparado con las vedettes locales, no tiene nada que hacer, es apenas un principiante; por eso, a mucha gente no la sorprendió el descuido hot de Mónica Farro en el cual, en apariencias, mostró más de lo debido.





La escultural modelo y vedette siempre usa ropa ajustadísima que permite a los hombres admirar cada curva de su bien torneado cuerpo, sin embargo, esta vez, tal vez, cometió un error porque, al sentarse, se levantó su vestido y dejó ver lo que parece su ropa interior.





La pregunta obligada es: ¿realmente fue todo una equivocación o Farro sabía que algo así podía suceder y lo usó para sumar prensa? La realidad es que, tratándose de figuras del mundo del espectáculo, siempre resulta difícil distinguir cuanto es casualidad y cuanto frío cálculo.





En la imagen se ve a Farro con un ajustadísimo y muy escotado vestido negro, rodeada por Aníbal Pachano y Nazarena Vélez, en una toma frontal que permite admirar, en primer lugar, su prominente pecho... y en segundo lugar que su ropa interior, en apariencias, negra.





Por supuesto, la imagen generó una verdadera revolución en las redes sociales y múltiples discusiones sobre si Mónica había permitido ese "descuido" para opacar a sus compañeros o todo había sido un error. En estos casos, por supuesto, el debate nunca tiene fin porque depende de quien opina.