Mirá lo que dijo Nicole Neumann sobre los nuevos rumores de crisis con Poroto Cubero

Los últimos meses del año pasado encontraron a Nicole Neumann y Fabián Cubero en medio de una crisis matrimonial, de un quiebre en la relación que un comienzo desmintieron y finalmente admitieron tras la participación de la rubia en el Bailando. Ahora, meses después de aquellas turbulencias, los rumores respecto de una separación entre la modelo y el futbolista volvieron a instalarse. Sin embargo, fue la propia Nicole quien, en diálogo con Infama se encargó de desmentir la versión.

"La verdad es que separada no estoy. No sé por qué se volvieron a levantar estos rumores. Yo no pude ver nada porque no estaba en casa, pero me fueron contando algunas cosas que se dijeron porque ayer no fui a la cancha", señaló la modelo en un mensaje de audio enviado a Denise Dumas y en el que hizo referencia a su ausencia durante el homenaje que le realizaron en Vélez a su esposo por haber completado 600 partidos con la camiseta de ese club.

"Los 600 partidos fueron el fin de semana anterior, cuando él estaba jugando en Rosario. Entonces, ayer le hacían algo muy cortito, antes de empezar al partido. Y como Indi (Indiana, la hija mayor) tenía catequesis y después teníamos un cumpleaños, Fabián me dijo 'vas a correr en la peor hora de tránsito para llegar hasta acá y van a ser dos minutos. No me parece, mejor andá al cumple'. Por eso no fui", explicó.

"No sé por qué surgió de nuevo el rumor", agregó en el final del mensaje Nicole, quien tiene tres hijas con Cubero luego de nada menos que once años de estar en pareja.

