Mirtha incomodó a la Sole con un recuerdo

No hay dudas que Mirtha Legrand tiene un atributo especial para las entrevistas. Es que no se guarda nada a la hora de las preguntas. Y esta vez sorprendió a la cantante Soledad con un hecho que las tuvo como protagonistas y que refiere a la famosa grieta.





"¿Me autorizás a contar, Sole?", dijo Mirtha para descolocar un tanto a la cantante, que de todas maneras aceptó el desafío. "No sé que vas a contar, pero adelante", respondió.





"Yo le tengo un profundo cariño y admiración a la Sole. Y en los premios Tato ella estaba con gente que manejaba Canal 7; yo la quería saludar y no me miraba. Y me produjo tanto dolor que le envié un mensaje", relató Mirtha para aclarar que luego Soledad respondió amablemente.





"Siempre que la quise saludar, estaba hablando con alguien y no me parecía adecuado interrumpir", explicó la artista de Arequito, para descartar que el desencuentro haya tenido origen en connotaciones polítcas.





"¿Habré hecho bien ex contar esto?", se preguntó Mirtha.





"¿Y por qué no?", respondió la Sole.





Finalmente, el tenso momento quedó aclarado y la cantante la rompió en el cierre con su voz.

El recuerdo de Mirtha Legrand que incomodó a Soledad El trece tv



Qué Pasa Salta